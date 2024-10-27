台塑石化：28日起汽油降0.2元、柴油降0.3元

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（中央社記者江明晏台北27日電）台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢，決定自28日凌晨1時起，調降汽油批售價格每公升0.2元、調降柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化28日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95+無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升26.8元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到以色列將對伊朗進行報復性攻擊，中東情勢持續緊張，以及美國原油產量處於歷史高檔等多空因素影響，促使本週國際油價上下震盪，均價略低於上週，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降汽油、柴油售價。（編輯：林淑媛）1131027