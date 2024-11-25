歐洲白蘭地遭貿易報復 歐盟上WTO要求中國諮商

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（中央社記者田習如布魯塞爾25日專電）中國商務部10月宣布對歐洲進口白蘭地課徵暫時性反傾銷稅，歐盟執委會今天透過世界貿易組織（WTO）機制要求與中國諮商。這是歐中一年多前爆發電動車爭端並波及農產品以來，最新一樁進入WTO的貿易衝突。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，向WTO提出這次爭訟案，反映歐盟堅定認為中國對歐盟白蘭地的反傾銷稅違反WTO規則。

中國政府上個月宣布對歐盟白蘭地課徵30.6%到39%的反傾銷稅（anti-dumping duties），其中以法國生產的干邑白蘭地（cognac）受到最大衝擊。

執委會指出，中國既未證明自身白蘭地產業遭到任何損害威脅，也未證明這與來自歐盟的白蘭地有何因果關係。這種立基於證據不足的貿易防禦措施違反了WTO法規標準。

負責貿易政策的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟對於不公平或可疑的運用貿易防衛工具嚴陣以待，要求與中國進行諮商，代表執委會遵守保護歐盟產業不受無根據的指控所害。

執委會在9月時已因中國發動對歐盟進口乳製品的反補貼調查，要求根據WTO爭端解決機制與中國諮商，是歐盟首次在境外貿易對象對其發動調查的初階段就向WTO提出爭訟。

中國將有10天的時間決定是否接受諮商。根據WTO的爭端解決機制（DSM），若與中國的諮商無法達到滿意結果，歐盟將可要求世貿組織組成爭端解決小組，走向下一階段的爭訟程序。

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這2個WTO諮商案是歐盟與中國電動車貿易糾紛所衍生的「案外案」。歐盟執委會去年10月立案調查中國政府對電池電動車（BEVs）不當補貼案，今年10月決定對中國進口電動車加徵最高35.3%反補貼稅（Countervailing Duties）至少5年。

中國在歐盟宣布調查電動車後便作勢報復，包括對歐盟前述農產品展開反傾銷調查。中方並希望透過設定電動車進口歐盟最低價格的承諾，換取歐盟停止反補貼稅，但雙方協商數月來仍未達共識。（編輯：張芷瑄）1131125