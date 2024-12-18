彭博：美國產業界提交請願 尋求對中國石墨徵920%關稅

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）彭博報導，生產電動車電池所需關鍵材料石墨的美國生產商已提交請願，要求政府大幅提高對中國石墨的關稅，理由是北京當局透過大量國家補貼人為壓低價格，導致美國企業無法競爭。

根據彭博（Bloomberg News）見到的文件，代表美國石墨生產商的貿易協會昨天下班後向2個聯邦機構提交請願書，要求調查中國公司是否違反反傾銷法。

該業界團體希望對中國石墨徵收高達920%的懲罰性關稅作為回應，隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任，並承諾大幅提高進口關稅，這場貿易爭端預示著未來各戰略產業中可能出現的高風險衝突。

在川普政府已經威脅取消電動車補助的情況下，若大幅上調關稅，將推高美國製造電動車的成本。

顧問公司Guidehouse Insights分析師阿布薩米（Sam Abuelsamid）指出，石墨約占電動車電池組製造成本的10%，若石墨成本增加900%，整體成本將翻倍，至少在替代供應商提高產量前將會如此。

根據國際能源總署（International Energy Agency），在美國生產電池的成本已經比在中國生產高出20%。

此外，懲罰性關稅還將對美國主要電動車生產商特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk）造成重大財務負擔。

馬斯克是川普最重要的盟友之一，特斯拉曾在川普的第1個總統任期成功遊說，使特斯拉免於進口中國石墨的關稅。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131218