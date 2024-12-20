川普擬提高關稅 經部：客戶觀望僅少數提前備貨

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（中央社記者劉千綾台北20日電）美國總統當選人川普揚言提高關稅，傳出有廠商提早拉貨。經濟部最新調查顯示，目前大部分廠商表示沒有提前拉貨情形，僅少數廠商有提前備貨，主因是美國新政府政策尚未明朗，很多客戶還在觀望，經濟部將持續追蹤觀察。

經濟部統計處今天公布11月外銷訂單統計522.7億美元，年增3.3%，連9紅，預估今年外接訂單全年接單金額達5861億美元，有望創歷年第3高紀錄，且終止連2年負成長頹勢，年增4.5%。

美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言對中國、墨西哥和加拿大等國提高進口產品關稅，外界關注廠商是否有提前出現備貨潮。

經濟部統計處長黃于玲表示，調查訂單規模較大的266家廠商，訂單規模占整體約63%。結果顯示，只有22家表示有提前拉貨，大部分廠商表示沒有提前拉貨情形，共計212家，另外32家廠商表示不知道。

黃于玲說，根據觀察，少數廠商有出現提前備貨情形，但不是大規模，主要可能是未來政策尚未明朗，有很多客戶還在觀望，經濟部也會持續追蹤觀察。

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至於韓國戒嚴令對台灣廠商是否產生轉單效應，黃于玲表示，目前沒有觀察到轉單效應，因韓國政治事件發生時間非常短，後續也需持續關注政治變動情勢。

展望未來，經濟部表示，美中科技紛爭及地緣政治緊張情勢未歇，恐制約全球經濟成長力道，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求延續，加上農曆春節前備貨需求挹注，皆有助於維繫外銷接單成長動能。（編輯：林克倫）1131220