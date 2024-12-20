供應鏈移轉 前11月東協接單首破900億美元創新高

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（中央社記者劉千綾台北20日電）供應鏈移轉趨勢下，經濟部表示，今年前11月東協接單金額首度跨越900億美元，達900.2億美元，年增15.1%，提前超越去年全年總額；最大接單地區美國前11月金額達1753.6億美元，為歷年第3高。

經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，今年前11月外銷訂單達5366.2億美元，較去年同期成長3.7%，預估今年外銷訂單全年接單金額達5861億美元，有望創歷年第3高紀錄。

觀察11月主要訂單來源，美國訂單為182.3億美元，為歷年同期第2高，年增11.7%。經濟部統計處長黃于玲表示，受惠高效能和AI擴增應用帶動，以電子產品增加17.4億美元或增27%較多，美國的電子訂單已連8個月正成長，效益顯著。

累計前11月美國接單金額為1753.6億美元，為歷年第3高，年增6.7%，黃于玲預估美國全年接單金額並不會像出口金額突破歷史紀錄。

中國大陸及香港方面，11月訂單為105.9億美元，年減3.4%， 以電子產品減少2.8億美元或減4.7%較多。

東協近年受惠供應鏈移轉效應，11月訂單為84.8億美元，為歷年同期次高，但年減0.8%。黃于玲說明，主因為手機拉貨動能疲弱，造成資訊通信產品減少2億美元或減5.5%較多，但主機板等產品則增加1.7億美元或增35.8%，抵銷部分減幅。

黃于玲補充，今年累計前11月東協接單金額已超越900億美元，超越去年全年訂單金額，提早創歷史新高紀錄，主因為受供應鏈移轉效應影響。

歐洲方面，11月訂單75.5億美元，年減7.9%，以資訊通信產品減少4.1億美元或減9.5%較多。

日本11月訂單金額25.9億美元，成長幅度達雙位數，年增17.8%，主要成長動能來自遊戲機，增加2.1億美元貢獻最大。（編輯：張良知）1131220