經部估全年外銷訂單金額翻紅 超越去年創第3高紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）年底手機拉貨動能疲弱，使11月外銷訂單不如預期，但受惠高效能和AI技術發展趨勢，經濟部預估今年外接訂單全年接單金額達5861億美元，終止連2年負成長頹勢，年增4.5%，且有機會超越去年全年，創歷年第3高表現。

經濟部統計處今天公布11月外銷訂單統計522.7億美元，年增3.3%，連9紅；累計今年前11月外銷訂單達5366.2億美元，較去年同期成長3.7%。

11月接單金額低於原先預估的低標530億美元，對此經濟部統計處長黃于玲表示，11月接單表現不如預期，主因為這2個月的手機拉貨動能相對保守，拉低資通訊產品接單金額至158.2億美元，年減2.3%。

觀察主要貨品別表現，電子產品接單金額達190.9億美元，為歷年同期第2高，年增7.2%。經濟部表示，AI、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，但晶片通路接單減少，抵銷部分增幅。

此外，電視備貨需求挹注，帶動大尺寸面板接單成長，光學器材接單金額為17.8億美元，年增7.0%。

傳統貨品方面，黃于玲表示，因半導體業者持續擴增先進製程產能，帶動機械年增6.0%， 塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，年增4.0%；基本金屬和化學品則因海外同業產能過剩，低價搶單，分別年減6.3%、1.3%。

整體而言，黃于玲表示，今年累計前11月，機械、 塑橡膠、基本金屬和化學品等4大產品仍呈現向上成長的格局，但短期仍有波動。

至於中國經濟動能遲緩，農曆過年拉貨潮是否因此受到影響，進而拖累12月接單表現，黃于玲表示，預估12月接單金額介於495至515億美元，年增13%至17.5%，仍維持成長態勢，拉貨潮影響程度仍須觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望全年外銷訂單表現，黃于玲表示，預估今年全年接單金額介於5861至5881億美元，成長幅度介於4.5%至4.8%，有望終結連續2年負成長，同時超越去年全年，成為史上第3高外銷訂單。

回顧近年外銷訂單，2021年為6741.3億美元，創史上新高紀錄，2022年為6667.9億美元，雖然轉為負成長、年減1.1%，卻是史上次高金額；2023年為5610.4億美元、年減15.9%，則為目前第3高表現。（編輯：楊凱翔）1131220