AI需求暢旺 前10月電子零組件業加班工時飆51年新高

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（中央社記者蘇思云台北10日電）主計總處今天公布10月工業及服務業薪資統計，其中加班工時部分，電子零組件業由於AI運算需求旺盛，加上10月有颱風假後趕單因素，今年前10月電子零組件業加班工時達24.3小時，創下51年來新高。

主計總處統計，今年10月底全體受僱員工人數848萬6000人，月增6000人。其中，醫療保健及社會工作服務業增加2000人最多，製造業也增1000人，營建工程業則減1000人；若跟去年同月比較，也增加4萬9000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，製造業10月加班工時17.4小時，年增2.1小時，為連續5個月正成長。累計前10月製造業平均加班工時為16.1小時，創下11年來新高。

譚文玲表示，10月工作天數為22天，但因為月初、月底都有颱風侵台，受到颱風假影響，工作天數平均約少3天，不過各縣市仍有零星差異。廠商颱風假不一定能生產，如果有訂單就需要事後加班因應，因此除了景氣暢旺外，10月加班工時還有受到颱風假後的趕工因素影響。

細部觀察涵蓋半導體業的電子零組件業表現，譚文玲表示，電子零組件業10月加班工時為26.8小時，創下逾44年新高，年增3.9小時，也是近期連續16個月正成長。

今年前10月電子零組件業加班工時為24.3小時，創下51年來新高，年增3.1小時，譚文玲分析，反映市場對AI高效能運算需求暢旺等因素之外，也有部分因颱風假趕工影響。

觀察1至10月行業別總薪資變化情形，主計總處指出，金融及保險業因績效獎金及紅利發放較多，年增10.13%；製造業也增加4.36%，其中電子零組件業也增加6.97%。（編輯：潘羿菁）1131210