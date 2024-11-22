10月失業率3.4%連2降 續創24年同月新低

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（中央社記者蘇思云台北22日電）畢業生陸續就業，帶動失業人數下降。主計總處今天公布10月失業率為3.4%，月降0.03個百分點，續創24年同月新低，經季節調整後的10月失業率為3.38%，與9月持平。主計總處表示，若外在經濟環境沒有意外，11月失業率也會續降。

失業率多半於每年6月至8月呈現季節性上升，主要是學子從學校畢業後尋找工作，後續隨著畢業生陸續找到工作，9月後失業率多呈下降趨勢。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，目前勞動市場穩定朝正向發展，以往年趨勢來看，11月、12月失業率會逐漸往下降，加上年底是消費旺季，對就業情勢更有幫助。

主計總處表示，10月失業人數為40.8萬人，較9月減少4000人，其中，初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業及因對原有工作不滿意而失業者也均減1000人；跟去年同月比較，失業人數減少3000人。

按各年齡層失業率觀察，15至19歲者失業率為9.12%，20至24歲者為11.84%，25至29歲者失業率為6.07%，30至34歲者為3.44%。

主計總處指出，15到24歲族群多為初次尋職的年輕人，處於職場調適階段，導致失業率較高，隨著工作狀況逐漸穩定，失業率也呈現下滑。

媒體關注台灣青年失業率是否長期偏高，譚文玲解釋，累計今年1至10月為止，15到24歲族群的失業率平均為11.53%，是民國97年以來新低，拉長時間觀察，青年失業狀況已經有所改善。

至於主要國家10月季調後失業率，美國4.1%、加拿大6.5%、韓國2.7%。（編輯：潘羿菁）1131122