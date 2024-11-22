本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
首頁 / 產經

10月失業率3.4%連2降 續創24年同月新低

2024/11/22 17:10（11/22 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
主計總處22日公布10月失業率為3.4%，月降0.03個百分點，續創24年同月新低。圖為台北市中正區民眾。（中央社檔案照片）
主計總處22日公布10月失業率為3.4%，月降0.03個百分點，續創24年同月新低。圖為台北市中正區民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）畢業生陸續就業，帶動失業人數下降。主計總處今天公布10月失業率為3.4%，月降0.03個百分點，續創24年同月新低，經季節調整後的10月失業率為3.38%，與9月持平。主計總處表示，若外在經濟環境沒有意外，11月失業率也會續降。

失業率多半於每年6月至8月呈現季節性上升，主要是學子從學校畢業後尋找工作，後續隨著畢業生陸續找到工作，9月後失業率多呈下降趨勢。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，目前勞動市場穩定朝正向發展，以往年趨勢來看，11月、12月失業率會逐漸往下降，加上年底是消費旺季，對就業情勢更有幫助。

主計總處表示，10月失業人數為40.8萬人，較9月減少4000人，其中，初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業及因對原有工作不滿意而失業者也均減1000人；跟去年同月比較，失業人數減少3000人。

按各年齡層失業率觀察，15至19歲者失業率為9.12%，20至24歲者為11.84%，25至29歲者失業率為6.07%，30至34歲者為3.44%。

主計總處指出，15到24歲族群多為初次尋職的年輕人，處於職場調適階段，導致失業率較高，隨著工作狀況逐漸穩定，失業率也呈現下滑。

媒體關注台灣青年失業率是否長期偏高，譚文玲解釋，累計今年1至10月為止，15到24歲族群的失業率平均為11.53%，是民國97年以來新低，拉長時間觀察，青年失業狀況已經有所改善。

至於主要國家10月季調後失業率，美國4.1%、加拿大6.5%、韓國2.7%。（編輯：潘羿菁）1131122

延伸閱讀
鼓勵中小企業替員工加薪 經部：減稅優惠提高至175%台鐵基層起薪調漲至3萬6140元 年底前補差額最低工資調升 前9月經常性薪資差距2.79倍創5年最低職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部114年啟動修法10月CPI年增1.69%逾3年半最低 颱風攪局估11月回漲
譚文玲
前8月總薪資創十年最大增幅 實質薪資甩開通膨陰霾電子零組件業需求增溫 7月加班工時連13個月正成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：