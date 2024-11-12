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台鐵基層起薪調漲至3萬6140元 年底前補差額

2024/11/12 18:35
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台鐵公司10月已確定基層從業人員月薪提高至新台幣3萬6140元到4萬3810元，台鐵今天說，12月底前補足差額。

台鐵發布新聞稿指出，現有11到8階基層從業人員的薪資，可望提高至每月新台幣3萬6140元到4萬3810元。

台鐵公司今年元旦掛牌，因薪資偏低，首次招考基層從業人員並不理想，台鐵爭取提高待遇，交通部長陳世凱10月22日也赴台鐵，與企業工會會談，表達對員工待遇的關懷與支持，同時告知行政院將核定「台鐵從業人員待遇表」。

台鐵說，參照資位人員（具公務員身份）的固定月薪，並將部分非固定薪額納入從業人員的職務薪考量，其薪資結構區分為「基本薪」及針對職務特性、專業屬性設計的「職務薪」，從業人員第11階薪資為3萬6140元、第10階為3萬8830元、第9階為4萬1330元、第8階為4萬3,810元。

台鐵表示，現行從業人員依今年1月23日公告的甄試簡章發給薪資，將依核定的待遇表金額，自到職日辦理補發薪資及加班費。如第11階從業人員服務員職稱月薪3萬3000元，要點核定後月薪為3萬6140元，將補發3140元及加班費差額，12月底前完成作業。

另外，台鐵說，將依程序提報核給從業人員危險加給、夜點費及地域加給。

台鐵預計年底前辦理公司化後第2次招募，預計再招722人，希望新的待遇結構能吸引更多新血。（編輯：吳協昌）1131112

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