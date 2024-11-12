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台灣燈會2026在嘉義縣 2027移師苗栗

2024/11/12 11:49
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（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部今天宣布，2026、2027年台灣燈會將分別在嘉義縣及苗栗縣登場，嘉義縣將以「新嘉義」為概念，苗栗縣則以「慢生活」為特色。

交通部發布新聞稿表示，經過交通部觀光署與評選委員會嚴謹的甄選作業，針對申請縣市提案計畫的舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等6大指標綜合評分後決定，2026、2027年台灣燈會將分別在嘉義縣及苗栗縣登場。

交通部長陳世凱指出，嘉義縣及苗栗縣均有辦理台灣燈會的經驗，相信這樣的經驗可以傳承延續，除持續將藝術美學設計導入燈會策展概念外，也著重在地城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會，並透過台灣觀光100亮點與觀光圈共同行銷，帶動國內旅遊熱潮，同時為國際觀光客來台做足準備。

交通部表示，「2026台灣燈會」展期暫定於115年3月3日（農曆正月15日元宵節）開燈至3月15日閉幕，為期13天，場地初步規劃於縣府特定區，包括國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區及府前廣場等，策展主軸將以「新嘉義」為概念，結合數位科技藝術及多媒體應用，突破水陸空概念，打造國際級視覺饗宴。

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「2027台灣燈會」展期暫定於116年2月20日（農曆正月15日元宵節）至3月7日閉幕，為期16天，場地初步規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域，策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行規劃，燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節（火旁）龍、攻炮城等知名節慶活動。

觀光署周永暉表示，台灣燈會是國家重要的國際觀光亮點活動，也是疫後各國興起夜間經濟的特色關鍵活動，2026年將在北回歸線上的嘉義縣舉辦，2027年則在浪漫台3線上的苗栗縣舉辦，將為台灣2大縣帶來新的商機。（編輯：管中維）1131112

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