台灣、巴拉圭簽觀光交流合作意向書 推數位及永續

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）2024年第2屆台灣與巴拉圭觀光交流合作會議昨晚在台北舉行，雙方簽署新的合作意向書，將共同推動數位、永續及包容性的觀光發展。

交通部觀光署今天發布新聞稿，第2屆台灣與巴拉圭觀光交流合作會議，由巴拉圭觀光部部長杜安琪（H.E. Angie Duarte de Mellilo）與觀光署長周永暉共同主持，這是與巴拉圭於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首次就觀光議題合作交流。

觀光署指出，台巴雙方秉持互信互惠原則，促進雙邊互訪、資訊互通，並依據2018年台巴共同簽署的合作意向書（LOI）架構下，雙方觀光交流進入嶄新階段，就國際觀光趨勢討論未來觀光產業發展，期共同提升旅遊環境的質量。

觀光署說，這次杜安琪率領巴國觀光部官員來台參加「2024 ITF台北國際旅展」並召開第2屆台巴觀光交流合作會議，巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos Fleitas）也親率使館幹部與會，周永暉與杜安琪共同完成合作意向書簽署儀式，著重在既有的觀光合作基礎下，跟隨國際觀光趨勢，合力推動未來數位、永續及包容性的觀光發展。

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杜安琪是首次來台，觀光署特別安排走訪台灣區域旅遊優質景點，包括日月潭國家風景區、皇冠海岸、古城小鎮鹿港、埔里觀光工廠，參觀台中國家歌劇院及參訪開南大學觀光產學合作模式，展現台灣永續、生態、智慧及友善的旅遊環境，並期待巴國官員將會把此行的感動帶回巴拉圭與親朋好友分享，提升雙方未來觀光互訪人次。

周永暉於會議結束前，也邀請巴國貴賓，明年來台參加「2025台灣燈會in桃園」，感受濃厚的過節氣氛。（編輯：管中維）1131105