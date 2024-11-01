ITF台北國際旅展登場 111國家城市參加歷來最多

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）2024ITF台北國際旅展今天在台北南港展覽館登場，有111個國家及城市參展，歷來最多。交通部觀光署長周永暉說，很多國家將台灣列為重要市場，盼台灣特色被更多國際遊客看見。

第38屆ITF台北國際旅展今天至4日在南港展覽館一館1、4樓展出，參展單位包括日本、韓國、香港、捷克、泰國、關島、印尼等111個國家/城市，是歷來最多。

周永暉表示，ITF是亞太地區的3大旅展之一，今年有超過1500個攤位參展，各場館推陳出新，展現台灣觀光產業的活力及旺盛商機，相信今年ITF旅展作為促進國內外業者交流合作的平台，將讓台灣的豐富特色及文化被更多國際遊客看見。

周永暉說，觀光署面對疫後旅遊的永續發展議題積極推動低碳旅遊，也為落實在地特色的區域旅遊景點串接與推廣，致力推動「永續發展」和「數位轉型」的目標，在今年全球百大旅遊目的地中，台灣共7個目的地獲獎。同時，全新的台灣觀光品牌3.0藉由海外代言人、影片宣傳讓世界看到耳目一新的台灣品牌形象。

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台灣觀光協會會長簡余晏說，大家可以在ITF台北國際旅展的展館中，看見民間與政府的策展實力已經不輸全球最大的ITB柏林旅展，以美學、創意及永續策展搭建，以深度旅遊呈現文化，可以在這裡看遍台灣之美、環遊世界。除了台灣朋友航向世界外，世界朋友也走進台灣。

簡余晏提到，台灣在穆斯林旅遊指數中，拿到「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」第3名，也是同志旅遊指數亞洲排名第1的國家。日本旅客搶訂阿里山火車票，德國旅客半個月爬遍阿里山、玉山、合歡山，這是台灣的時代，她希望觀光業界一起持續努力讓全世界愛上台灣。（編輯：管中維）1131101

2024 ITF台北國際旅展1日在台北南港展覽館1館登場，旅行社推出各項優惠促銷。中央社記者翁睿坤攝 113年11月1日