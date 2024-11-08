防丟包旅客 擬調旅行社履約保證金最高8000萬元

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）日前年代旅遊、壯遊旅行社在國外將旅客丟包，交通部觀光署研議調高旅行社履約保證金，擬調為原來的2到4倍，如綜合旅行業從新台幣4000萬元調為8000萬元。觀光署長周永暉今天證實，很快會預告。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行記者會，公布114年首季出國團費參考價格。

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針對觀光將調高旅行社履約保證金，品保協會理事長張永成告訴媒體，履約保證保險從2007年至今未調整，觀光署11月5日邀品保協會與各地公會開會，討論修正旅行業管理規則，調高履約保險保證金，擬將乙種旅行業從新台幣200萬元調為800萬元，甲種旅行業從500萬元調為1500萬元，綜合旅行業從4000萬元調為8000萬元，所有業者都支持。

周永暉也向媒體證實，調高旅行社履約保證金的相關法規修正案，很快就會預告，預計明年1月上路。（編輯：陳政偉）1131108