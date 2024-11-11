林俊憲爭取西濱快南延 交長允114年初完成評估

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）民進黨立委林俊憲爭取台61線西濱快速公路南延案，今天會同立法院交通委員會及交通部長陳世凱等相關單位官員至安平港會勘，陳世凱允諾在明年初完成台61線南延高雄評估報告。

林俊憲在會議中表示，台南市重要交通路網主要以「四橫三縱」貫穿，四橫分別是台84、國道8號、台86及北外環道，而三縱則是國3、國1及台61線，但安平區及安南區民眾難以利用這些既有路網進行移動，如有大型活動舉辦，更會導致車流在短時間內難以疏散，造成交通打結。

他說，台61線南延至高雄地區的重要性不言而喻，完成後不僅可完善台灣西部地區高、快速公路網，紓解國道壅塞，更能串聯台南及高雄的市區道路網，促進南部沿海地區發展。

林俊憲指出，因國道1、3號車流量趨於飽和，西濱快已成為台灣西部走廊第3條大動脈，但當初終點只規劃到台南七股，並未延伸到市區，更別說通往高雄，使連結南北效果大打折扣。

他說，在台61線南延計劃中，因高架道路落墩範圍可能影響在地居民及安平工業區既有廠房，因此今天也邀請公路局、港務公司、南市府以及安平產業園區廠商協進會代表一起討論，希望公路局儘速辦理地方說明會，並確認路廊範圍，開闢道路分擔市區車流。

林俊憲指出，今天會勘另一議題為漁光島聯外交通，因目前漁光島聯外道路僅有漁光橋，安平地區觀光產業發展快速，漁光橋已無法負荷車流量，先前曾要求港務公司研議，是否能開放安平港區道路通行，港務公司研議開放現AC管制門前道路。

陳世凱表示，針對今天兩項議題，相關單位應儘速辦理，並允諾將在明年初完成台61線南延高雄評估報告，港務公司開放安平港區漁光島段道路部分，希望可以在116年前完成。

林俊憲強調，未來將持續向中央爭取資源，推動台61線南延及安平港周邊道路優化，使大台南路網更為完善。（編輯：李淑華）1131111