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大谷翔平1.4億50轟紀念球 台北101規劃13日展出

2024/11/11 18:52（11/11 19:01 更新）
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大谷翔平9月擊出的第50支全壘打球。 （共同社）
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（中央社記者羅元駿台北11日電）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣買家優式資本以新台幣1.4億元標下，優式資本日前說明將把深具歷史價值的棒球帶回台灣，台北101今天證實，預計11月13日的公益特展上展出紀念球。

台北101表示，為了支持偏鄉青少棒發展，讓世界看見台灣的棒球文化，在11月13日舉辦「夢想高飛」特展，並展出大谷翔平「50/50」紀念球，目前規劃交通部長陳世凱、觀光署長周永暉與台北101董事長賈永婕出席活動。

日籍球星大谷翔平今年締造美國職棒大聯盟MLB史上首名單季50轟50盜紀錄，其中50轟紀念球被放在美國知名拍賣行戈丁拍賣公司（Goldin）的網站開放競標，日前確定以439萬2000美元（約新台幣1.4億元）天價落槌，堪稱史上價格最高的一顆棒球。

台灣公司優式資本日前透過聲明證實為大谷翔平50轟紀念球的得標者。

台北101指出，這次公益活動展出紀念球外，也與台灣棒球員對談分享，為出席2024世界棒球12強棒球賽的中華隊加油。（編輯：潘羿菁）1131111

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