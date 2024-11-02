道奇睽違36年封王遊行湧逾20萬人壯觀藍海 大谷翔平親吻愛犬【圖輯】
2024/11/2 09:39（11/2 10:57 更新）
（中央社網站）洛杉磯道奇奪得隊史第8座世界大賽冠軍，台灣時間2日舉辦冠軍遊行，超過20萬人參與，眾人身穿道奇隊的藍白配色，形成一片藍海。球星大谷翔平帶著妻子田中真美子、愛犬「彈額頭」一同亮相，遊行時一度開心親吻「彈額頭」。
道奇上次舉行冠軍遊行已是1988年，雖然在2020年奪下世界大賽冠軍，但受到2019新型冠狀病毒疾病（Covid-19）影響，封王遊行取消。等了36年，洛杉磯再次迎來封王遊行，球迷歡呼聲不斷，氣氛熱烈。
（編輯：趙敏雅）1131102
延伸閱讀道奇落後5分大逆轉 7比6擊垮洋基奪世界大賽冠軍道奇紐約封王 洛杉磯街頭人群車潮慶祝奪冠洛杉磯市慶祝道奇封王 出現脫序場面公車遭燒毀世界大賽道奇封王 山本由伸奪「5冠」史上第一人Freeman世界大賽12打點奪MVP 走過兒重病與腳傷低潮轟出道奇王座道奇Freeman世界大賽4轟12打點獲MVP 首戰再見滿貫砲帶動封王氣勢多名奪冠主力成自由球員 道奇想連霸得先盤算
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
道奇封王遊行30萬人參與 大谷翔平開心親吻愛犬[影]