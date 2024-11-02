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圖輯／道奇睽違36年封王遊行湧逾20萬人壯觀藍海 大谷翔平親吻愛犬
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道奇睽違36年封王遊行湧逾20萬人壯觀藍海 大谷翔平親吻愛犬【圖輯】

2024/11/2 09:39（11/2 10:57 更新）
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洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟世界大賽冠軍，1日在市中心舉行封王遊行，逾20萬人一起慶祝。（共同社）
洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟世界大賽冠軍，1日在市中心舉行封王遊行，逾20萬人一起慶祝。（共同社）
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（中央社網站）洛杉磯道奇奪得隊史第8座世界大賽冠軍，台灣時間2日舉辦冠軍遊行，超過20萬人參與，眾人身穿道奇隊的藍白配色，形成一片藍海。球星大谷翔平帶著妻子田中真美子、愛犬「彈額頭」一同亮相，遊行時一度開心親吻「彈額頭」。

道奇上次舉行冠軍遊行已是1988年，雖然在2020年奪下世界大賽冠軍，但受到2019新型冠狀病毒疾病（Covid-19）影響，封王遊行取消。等了36年，洛杉磯再次迎來封王遊行，球迷歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日在市中心舉行封王遊行，空中飄滿藍色紙片。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日
洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日在市中心舉行封王遊行，空中飄滿藍色紙片。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日
洛杉磯市中心成了一片藍海。（美聯社）
洛杉磯市中心成了一片藍海。（美聯社）
弗利曼（後中）與妻子孩子一起參與封王遊行。（圖取自instagram.com/freddiefreeman）
弗利曼（後中）與妻子孩子一起參與封王遊行。（圖取自instagram.com/freddiefreeman）
大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」。（圖取自x.com/MLB）
大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」。（圖取自x.com/MLB）
大谷翔平開心親吻愛犬「彈額頭」。（圖取自x.com/Dodgers）
大谷翔平開心親吻愛犬「彈額頭」。（圖取自x.com/Dodgers）
大谷翔平（右）帶著妻子田中真美子（左）、愛犬「彈額頭」一同亮相。（共同社）
大谷翔平（右）帶著妻子田中真美子（左）、愛犬「彈額頭」一同亮相。（共同社）
貝茲（前）開心回應球迷歡呼。（圖取自x.com/MLB）
貝茲（前）開心回應球迷歡呼。（圖取自x.com/MLB）
山本由伸（前）向球迷致意。（圖取自x.com/MLB）
山本由伸（前）向球迷致意。（圖取自x.com/MLB）
道奇投手柯蕭高舉世界大賽獎盃。（圖取自x.com/MLB）
道奇投手柯蕭高舉世界大賽獎盃。（圖取自x.com/MLB）
道奇投手畢勒（前）穿著前輩賀西瑟的球衣。（圖取自x.com/MLB）
道奇投手畢勒（前）穿著前輩賀西瑟的球衣。（圖取自x.com/MLB）
洛杉磯道奇隊封王遊行，群眾為了搶看球星，爬上交通號誌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日
洛杉磯道奇隊封王遊行，群眾為了搶看球星，爬上交通號誌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日
道奇球迷自製海報，表達對球隊的支持。（共同社）
道奇球迷自製海報，表達對球隊的支持。（共同社）
洛杉磯道奇舉辦冠軍遊行，空中飄滿紙片。（共同社）
洛杉磯道奇舉辦冠軍遊行，空中飄滿紙片。（共同社）
洛杉磯道奇11月1日舉行封王遊行，終點為道奇球場，約有4萬多名球迷參與，球星上台發表奪冠感言。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日
洛杉磯道奇11月1日舉行封王遊行，終點為道奇球場，約有4萬多名球迷參與，球星上台發表奪冠感言。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日
洛杉磯道奇封王遊行終點為道奇球場，看台上滿是球迷。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日
洛杉磯道奇封王遊行終點為道奇球場，看台上滿是球迷。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日

（編輯：趙敏雅）1131102

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