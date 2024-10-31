道奇Freeman世界大賽4轟12打點獲MVP 首戰再見滿貫砲帶動封王氣勢

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（中央社紐約30日綜合外電報導）洛杉磯道奇今天以4勝1敗戰績勇奪美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，系列賽前4戰場場開轟的道奇強棒弗利曼（Freddie Freeman）眾望所歸，勇奪最有價值球員（MVP）。

體育頻道ESPN報導，弗利曼在系列賽前4場比賽場場開轟，今天的第5戰也在道奇1比5落後紐約洋基時，敲出關鍵的兩分打點一壘安打，開啟反攻氣勢，是道奇終場7比6獲勝的功臣之一。

他在世界大賽系列賽的打擊表現，絕對配得上這座MVP：打擊率3成、有4發全壘打和12分打點，而最令人印象深刻的，當屬首戰他在10局下2人出局後，那支石破天驚、逆轉比賽的再見滿貫砲，為道奇打垮洋基定下基調。

2020年獲頒國家聯盟MVP的弗利曼，是史上第12位同時擁有例行賽和世界大賽MVP的球員。先前的11人中，有 10人後來進入名人堂。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1131031