多名奪冠主力成自由球員 道奇想連霸得先盤算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）洛杉磯道奇今年簽下大谷翔平與山本由伸打造黃金陣容，開季雖因大谷前翻譯水原涉竊蒙上陰影，但最終如願拿到隊史第8座世界大賽冠軍，現打算放眼明年拚連霸。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇這個球季傷病不斷，像貝茲（Mookie Betts）手骨折、弗利曼（Freddie Freeman）腳踝扭傷，投手先發輪值更是問題不斷。所幸在大谷締造歷史性54轟59盜，例行賽戰績也居大聯盟龍頭，拿下12個賽季第11次國家聯盟西區冠軍。

道奇過去「例行賽一條龍、季後賽一輪遊」為人所詬病，但這回在季後賽終於展現韌性。5戰3勝制的國聯分區系列賽，道奇在1勝2敗下最終逆轉淘汰聖地牙哥教士；7戰4勝制的國聯冠軍系列賽，道奇打6場擒服難纏的紐約大都會。

道奇隊的韌性在世界大賽徹底燃燒，首戰10局下眼看就要敗給紐約洋基，但弗利曼硬是轟出世界大賽史上第一支再見滿貫砲扭轉乾坤；第5戰更在0比5落後與對方王牌投手壓制下，硬是趁洋基5局上的大亂流一舉扳平，最後7比6逆轉擊敗洋基拿下冠軍。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們就是持續向前。即便有季賽佳績，我還是覺得沒人在季後賽看好我們，沒人看好我們能拿下第一個系列賽。」

道奇上個休賽期間豪灑10億美元簽下大谷與山本由伸，這筆投資獲得正面回報；雖然季後賽表現平平，大谷在例行賽是道奇重要的攻擊火力。

大谷本季全壘打、盜壘與打點均創下生涯新高，且是贏得國聯最有價值球員的熱門人選。不過世界大賽大谷19打數只有2安，沒有打點。他在第2戰盜壘失敗造成左肩半脫臼，之後只有1一壘安打。

然而羅伯茲說：「（大谷）翔平為我們球團、乃至海內外道奇球迷所做的一切，我認為你無法光看數字論斷。他傷後形同用一隻手打球。大多數人可能會放棄，但他希望排入下場比賽進入先發。」

道奇在7月交易大限前引進一些關鍵球員，包括投手弗萊賀提（Jack Flaherty），他是季後賽3名健康的先發投手之一，此外還有牛棚的寇派克（Michael Kopech）及多才多藝的內野工具人艾德曼（Tommy Edman），國聯冠軍戰發揮的攻擊火力讓他贏得系列賽最有價值球員。

不過道奇有8名球員在世界大賽結束後成為自由球員：包括投手畢勒（Walker Buehler）、弗萊賀提（Jack Flaherty），以及主力外野的兩位赫南德茲（Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez）及牛棚大將崔南（Blake Treinen）等人。

道奇目前擁有捕手巴恩斯（Austin Barnes）和內野手羅哈斯（Miguel Rojas）下賽季的球隊選擇權；手握3屆賽揚獎的柯蕭（Clayton Kershaw）則擁有球員選擇權，柯蕭因腳趾受傷無法參加今年的季後賽，不過他表示計畫傷後回歸。

道奇2020年於世界大賽擊敗坦帕灣光芒封王，但當時受疫情影響無法舉行勝利遊行，如今可將這股壓抑一次釋放。

大聯盟2020年賽季受疫情所累將例行賽延後至7月下旬，每隊例行賽還大幅縮水為60場，也讓道奇當年拿到的世界大賽冠軍屢遭人譏諷「成色不足」，這次的冠軍則是來自貨真價實的完整賽季，也難怪羅伯茲會說「我確信這次（世界大賽冠軍）的上面不會被加註星號」。

道奇11月1日將在市中心遊行並在球場慶祝榮獲冠軍，當天將是道奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）64歲生日。上週去世的瓦倫祖拉，1981年球季同時拿到國聯最佳新人與賽揚獎，首創大聯盟極為罕見的紀錄。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1131101