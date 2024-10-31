大谷翔平結束傳奇賽季 感謝妻子真美子與愛犬彈額頭

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（中央社記者戴雅真東京31日專電）洛杉磯道奇30日以4勝1負贏得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍。日籍球星大谷翔平在賽後記者會上表示，對於一起並肩作戰的妻子真美子以及愛犬「彈額頭」，「除了感謝之外不知道還能說什麼」，對於家人充滿感激之情。

大谷在道奇隊的第一年出賽159場，以54支全壘打，130分打點榮獲打擊雙冠。他不僅成為史上第6位達成「40-40」（40轟40盜）的球員，還締造了前所未有的「50-50」紀錄，並以奪得世界冠軍的最佳方式，結束了這個傳奇賽季。

大谷翔平賽後表示，「真的感到非常高興，來到新球隊，能夠以最好的方式結束這個賽季，這真的是最棒的一年。道奇隊的隊友們不僅是很好的選手，也都是很好的人。大家團結一致，組成了一支出色的團隊。」

大谷翔平今年2月29日宣布與前女籃選手田中真美子閃電結婚，並一起經歷了在道奇隊的第一個賽季。大谷賽後受訪說，「我只有感激之情。這是一個漫長的賽季，雖然我已經習慣了160場例行賽加上季後賽，但她沒有。所以我很感謝她在這個漫長賽季中對我的支持，也希望能在未來的賽季繼續努力。」

真美子多次帶著「彈額頭」一起到球場為大谷加油。大谷在9月29日的比賽後也提到新生活帶來的變化，他表示：「比起一個人，現在有了更多時間思考棒球以外的事情，這是好的方向，反而讓我在球場上更能集中，我對此非常感謝。」

另外，山本由伸在加入大聯盟的第一年就為球隊贏得世界大賽冠軍，他回顧這個賽季表示，「這一年過得好快，但發生了很多事，真的是非常充實、最棒的一年。」

在道奇隊贏得世界冠軍後的香檳慶祝會上，大谷翔平和山本由伸與隊友和工作人員分享了勝利的喜悅。

大谷表示，「除了『最高』（太棒了）之外沒有其他言語能夠形容，這是本賽季第4次開香檳慶祝了，但這是最特別的一次，因為是最後了，所以我想盡情享受。」

大谷也特別感謝日本的粉絲。他表示，「過去這一年，日本的粉絲前來支持，或是從日本傳來的加油聲都帶給我力量。能夠以最好的方式結束這個賽季，和大家一起分享這份喜悅，真的是太棒了。」（編輯：陳承功）1131031