大谷翔平明年季初暫不投球 觀察術後復健狀況再決定

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（中央社聖安東尼奧6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇表示，下賽季季初不會指望日籍球星大谷翔平登板投球，將觀察他的肩部手術後術後復健狀況，再行定奪。

美聯社報導，大谷昨天接受關節鏡手術修復左肩的關節唇撕裂傷。他在10月26日世界大賽第2戰滑壘時，傷到左肩。

道奇總經理葛梅斯（Brandon Gomes）表示：「我們會一步步解決，分一週、兩週的時間段來觀察，確保我們在每個基準點都有好的狀況，之後再從那裡開始評估。」

30歲的大谷與道奇簽下7億美元的10年合約後，上季交出打擊率3成1，有54支全壘打、130分打點和59次盜壘的成績，是大聯盟首位單季至少50轟50盜的球員。

葛梅斯說：「復健階段會有不同的低強度練習，可能只是活動活動。我們的防護員、運動表現教練和隊醫在這方面步調一致，我們將一路與他同在。」

大谷已停止練投。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131107