道奇封王遊行30萬人參與 大谷翔平開心親吻愛犬[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）道奇隊拿下世界大賽冠軍，今天回到洛杉磯，接受30萬人英雄式歡呼；球星大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」，開心親吻愛犬，妻子田中真美子一起坐上巴士參與遊行。

洛杉磯市中心的街道今天湧現25萬人潮，每個人幾乎都身穿道奇隊的藍白配色，形成一片壯觀的藍海。這些群眾是為了慶祝道奇隊2天前在紐約擊敗洋基，拿下隊史第8座美國職棒大聯盟總冠軍「世界大賽」冠軍。

道奇全隊教練、球員與眷屬一起坐上多輛雙層巴士，從洛杉磯市政府前廣場出發，在市中心進行約1個小時遊街，之後全隊回到道奇球場，在4萬多名觀眾面前，參與慶祝活動。

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日在市中心舉行封王遊行，空中飄滿藍色紙片。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日舉行封王遊行，出發地點洛杉磯市政府廣場前聚集數萬人。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日

全隊回到球場之後，球員分別上台發表奪冠感言，大谷翔平別開生面，開口用英文向球迷分享心情。

大谷翔平說：「對我來說，這是一個特別的時刻。我很榮幸可以站在這裡，成為這支球隊的一員，恭喜洛杉磯，球迷謝謝你們。」

大谷翔平遊行時表情輕鬆，神情愉快，抱著愛犬「彈額頭」與妻子田中真美子合照，一度親吻「彈額頭」的頭。

大谷翔平開心親吻愛犬「彈額頭」。（圖取自x.com/Dodgers）

獲選世界大賽最有價值球員（MVP）的一壘手弗利曼（Freddie Freeman）是全場英雄，群眾一直不斷呼喊他的名字佛萊迪（Freddie），喊他是MVP。

弗利曼不僅腳踝扭傷，在世界大賽帶傷上陣，他的兒子在今年罹患罕見疾病，對他而言也是重大打擊，但他克服場上場外的困境，締造連4戰全壘打的紀錄，率領道奇隊奪冠。

弗利曼向球迷分享他的奪冠感言：「這些話來自我內心深處。3個月前，當我兒子生病，我回到球場的時候，你們為我和家人們展現支持。那是我在場上經歷最美好的一刻，我盡我所能在場上為你們表現，我很高興我做到了，我們現在拿到冠軍，我等不及明年再拿一個冠軍。」

洛杉磯市盼望這一場封王遊行已經盼了36年，道奇隊儘管在2020年奪下世界大賽冠軍，但因為正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，封王遊行取消，成千上萬的球迷失去慶祝冠軍的機會。

洛杉磯道奇11月1日舉行封王遊行，終點為道奇球場，有4萬多名球迷參與，看台上滿是球迷。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日

道奇球迷曼紐爾（Manuel）今年48歲，他向中央社記者表示，1988年道奇奪冠，當年11歲的他沒有參與封王遊行，這件事情讓他一直很遺憾，很高興今年道奇奪冠，這對洛杉磯而言意義重大。

曼紐爾最欣賞道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts），打破各種質疑的聲音，一步一步帶領道奇邁向冠軍。

球迷賈斯丁（Justin）說，他最開心看到大谷翔平在大聯盟發揮他所有的潛力，「他是一個超級棒的運動員，他在大聯盟拿到冠軍戒指，這對加州、對道奇、對日本而言都有很重大的意義」。賈斯丁同時是一個動漫迷，他說大谷的影響力不只在棒球界，他去參加動漫展的時候，很多人話題也都圍繞著大谷。（編輯：高照芬）1131102

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日舉行封王遊行，參與人數超過25萬人，群眾為了搶看球星，爬上交通號誌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日舉行封王遊行，吸引25萬人潮，不少道奇球迷自製海報，表達對球隊的支持。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日

洛杉磯道奇11月1日舉行封王遊行，終點為道奇球場，約有4萬多名球迷參與，球星上台發表奪冠感言。（文生大叔提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月2日

洛杉磯道奇隊奪得美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍，11月1日舉行封王遊行，遊行路線行經洛杉磯重要地標「迪士尼音樂廳」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月2日