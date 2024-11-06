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大谷翔平左肩動手術 道奇：預計參加2月春訓

2024/11/6 09:01
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（中央社聖安東尼奧5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平10月26日在世界大賽第2戰嘗試盜壘時受傷，他今天動了關節鏡手術修復左肩的關節唇撕裂傷。

美聯社報導，道奇表示大谷翔平這位「二刀流」選手預計將能準備好參加明年2月的春訓。

大谷翔平是在道奇對紐約洋基的世界大賽第2戰時，於試圖盜上二壘時弄傷左肩，所幸那不是他的投擲肩。他在接下來3場比賽都回到場上打擊，協助道奇在系列賽以4勝1負戰績贏得冠軍。

這場手術是在洛杉磯進行，由曾替大谷手肘開刀的運動醫學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）執刀。

大谷翔平2023年9月動了俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，2024年一整季都沒有投球，他預計2025年將能以投手身分回到場上。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131106

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