大谷翔平1.4億50轟紀念球 台北101擬展出
2024/11/4 18:36（11/4 18:56 更新）
（中央社記者曾智怡台北4日電）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣買家優式資本負責人以新台幣台幣1.4億元標下，傳出將在台北101展出。台北101證實，正在接洽規劃中，相關訊息後續會再公布。
日籍「二刀流」球星大谷翔平今年締造美國職棒大聯盟MLB史上首名單季50轟50盜紀錄，其中50轟紀念球被放在美國知名拍賣行戈丁拍賣公司（Goldin）的網站開放競標，日前確定以439萬2000美元（約新台幣1.4億元）天價落槌，堪稱史上價格最高的一顆棒球。
台灣公司優式資本透過聲明證實為大谷翔平50轟紀念球的得標者，並提到這顆球是全世界很多棒球迷心目中的聖杯，因此很榮幸將這深具歷史價值的棒球帶回台灣、分享歷史一刻。
傳出這顆球將在台北101展出，台北101表示，目前正在接洽規劃中，感謝大家的關注，相關訊息後續會再公布。（編輯：潘羿菁）1131104
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