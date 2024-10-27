世界大賽大谷翔平盜壘傷左肩 初判「不完全脫臼」教頭稱正面消息

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）道奇球星大谷翔平今天在世界大賽第2戰滑壘受傷，總教練羅伯茲賽後表示，大谷翔平左肩半脫位，需要進一步檢查，但初步來說，還算有些正面消息。

洛杉磯道奇今天以4比2擊敗紐約洋基，拿下世界大賽第2戰的勝利，即將帶著2勝0敗前往紐約，不過7局下道奇超級球星大谷翔平滑壘受傷，為本屆世界大賽增添變數。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後記者會說，大谷的傷勢是左肩膀半脫位（subluxation）。他說這個醫學用語來自隊醫。

一般而言，半脫位即「不完全脫臼」，也就是關節部分移位但未完全脫離原本位置，可能引發疼痛、不穩定感和活動受限。

羅伯茲表示：「今晚及明天會進一步檢查，力量、移動範圍都還不錯，這點算是欣慰，但一切都還要進一步檢查，利用儀器檢查之後，我們才會有更多的資訊，目前測試施力和可移動範圍，都還不錯，這無疑是正面的消息。」

當時道奇4比1領先，大谷在2人出局之後決定盜壘，羅伯茲表示，球隊無論在什麼狀況下，都對大谷開「綠燈」，也就是讓他自行決定要不要盜壘。

羅伯茲說：「他是一個很聰明的跑者，兩人出局之後，在世界大賽他想要擴大領先，這是正確的決定，但棒球比賽就是這樣。」

有記者問到，羅伯茲是否做好準備，面對大谷接下來都無法出賽的狀況。羅伯茲回答說：「我還不朝這個方向去想，我希望他可以留在打線上。」（編輯：周永捷）1131027

大谷翔平（前）26日在世界大賽第2戰滑壘受傷。（共同社）

大谷翔平7局下盜壘失敗，倒在二壘壘包上，表情痛苦，遲未起身。（美聯社）