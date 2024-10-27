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MLB世界大賽山本由伸好投、Freeman再開轟 道奇2連勝洋基[影]

2024/10/27 11:13（10/27 12:21 更新）
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世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊日籍左投山本由伸6.1局好投。（美聯社）
世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊日籍左投山本由伸6.1局好投。（美聯社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊日籍左投山本由伸6.1局好投，打線艾德曼、耶南德茲、弗利曼共敲3支全壘打，以4比2擊敗紐約洋基，系列賽2比0領先。

美國職棒總冠軍賽「世界大賽」7戰4勝制。前2戰，道奇火力猛烈，在主場6比3、4比2連下兩城。28日（台灣時間29日）起兩軍移師紐約，在洋基主場展開3連戰。

道奇2勝0敗領先氣勢旺，但超級球星大谷翔平7局下滑壘傷到肩膀，為本屆世界大賽增添變數。

道奇這場比賽沒有落後過。2局下艾德曼（Tommy Edman）陽春全壘打，打破0比0僵局，儘管3局上洋基蘇鐸（Juan Soto）回敬全壘打，雙方1比1平手。

但道奇3局下再揮2轟，分別是耶南德茲（Teoscar Hernández）2分砲和弗利曼（Freddie Freeman）的陽春全壘打，比數拉大為4比1。

道奇投手山本由伸3局挨轟之後，回神鎮住場面，一直到7局上退場，連續解決洋基11名打者，今晚6.1局失1分的精彩表現，成為這一場比賽的勝利投手，也是道奇2連勝的重要功臣。

洋基先發左投羅登（Carlos Rodon）最快球速達98英里（157公里），但仍壓制不住道奇猛烈的火力，3.1局挨了3支全壘打失4分，承擔敗戰。

洋基1比4落後情況下，9局上追回1分之後，一度攻占滿壘，頗有逆轉戰局的氣勢，但連續2棒都繳白卷，在道奇主場球迷震耳欲聾的歡呼聲下，洋基在客場吞下第2敗。（編輯：周永捷）1131027

洛杉磯道奇強棒弗利曼26日3局下再轟全壘打。（路透社）
洛杉磯道奇強棒弗利曼26日3局下再轟全壘打。（路透社）
道奇球星大谷翔平26日7局下盜壘失敗，倒在二壘壘包上，表情痛苦。（美聯社）
道奇球星大谷翔平26日7局下盜壘失敗，倒在二壘壘包上，表情痛苦。（美聯社）
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