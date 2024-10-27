MLB世界大賽第2戰Freeman又開轟 寫紀錄比肩Babe Ruth[影]

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇強棒弗利曼繼昨天轟出再見滿貫砲，今天3局下再轟全壘打，成為第2位在世界大賽前兩場比賽中敲出多支全壘打和1支三壘安打的球員。

道奇今天2局下先靠艾德曼（Tommy Edman）的全壘打拿下第1分。

3局上紐約洋基強棒蘇鐸（Juan Soto）靠陽春砲扳平戰局。道奇的耶南德茲（Teoscar Hernandez）3局下轟2分砲，接下來打擊的弗利曼（Freddie Freeman）也再接再厲敲出陽春砲。

據英國體育分析公司Opta STATS推文，弗利曼是史上在世界大賽前兩場比賽交出2轟與1支三壘安打成績的第2人，第1人是傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）在1923年的世界大賽系列賽。

道奇昨天以6比3逆轉紐約洋基，拿下世界大賽第1戰；道奇今天第2戰截至第5局暫以4比1領先。

弗利曼在本季例行賽末段曾因一次跑壘扭傷右腳踝，一週前還幾乎無法走路，且因為兒子罹患重症而於今年夏天暫時離隊。

經歷這個艱辛的球季，弗利曼仍克服萬難，昨晚世界大賽首戰在道奇主場5萬2000多名球迷面前，上演了10局下扛出再見滿貫砲的這項MLB史上最戲劇性場面之一。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131027