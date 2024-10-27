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MLB世界大賽門票一席161萬元 球迷：人生難得機會

2024/10/27 09:14（10/27 15:28 更新）
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世界大賽洋基對上道奇，視野最佳的本壘後方的觀眾席位置，藍色椅子票價一張新台幣161萬元、黃色區域新台幣90萬元。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月27日
世界大賽洋基對上道奇，視野最佳的本壘後方的觀眾席位置，藍色椅子票價一張新台幣161萬元、黃色區域新台幣90萬元。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月27日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國職棒最具代表性的兩支傳統勁旅洋基、道奇在世界大賽交手，美國球迷稱這是一生難得的機會；一名台灣球迷買下本壘後方的位置，要價新台幣161萬元。

美國職棒歷史上最具代表性的兩支球隊在總冠軍賽「世界大賽」交手，全美關注，昨天首戰道奇靠著弗利曼再見滿貫全壘打獲勝，電視轉播單位統計，尖峰時段有1780萬人收看轉播。

世界大賽熱度反映在票價，線上轉售平台統計，世界大賽第1戰的平均票價約每張1700美元（約新台幣5萬5000元）。

住在洛杉磯的台裔球迷向中央社記者表示，首戰購買內野最上層、靠近全壘打標竿的位置，門票一張為1000美元（約新台幣3萬元）。一名從台灣專程來洛杉磯看球的台灣觀眾，買下本壘後方第一層看台的位置，要價5萬美元（約新台幣161萬元）。

雖然票價高漲，世界大賽前2戰在道奇主場的5萬多個座位仍然銷售一空。主場球迷搖著手上的藍色毛巾，形成一片藍海。比賽開打前，球場周邊安排行進樂隊演出，娛樂球迷，也炒熱主場氣勢。

現居俄勒岡州的道奇球迷莫羅（Jeff Moreaux）帶著兒子一起來看世界大賽，昨晚看到弗利曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，他形容「整個看台都在震動，永生難忘」。

莫羅說，雖然道奇的投手戰力較弱，但他相信大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗利曼組成的MVP連線，可以帶著球隊拿下總冠軍。

來自內華達州的雷諾茲（Tammy Reynolds）說，能看到大聯盟最有代表性的兩支球隊，洋基、道奇經典對決，這真是一生難得的經驗。（編輯：周永捷）1131027

世界大賽熱度高，道奇主場球迷揮舞毛巾為球隊加油。內野上層靠近全壘打標竿的位子，一席票價約1000美金（新台幣3萬元）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月27日
世界大賽熱度高，道奇主場球迷揮舞毛巾為球隊加油。內野上層靠近全壘打標竿的位子，一席票價約1000美金（新台幣3萬元）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年10月27日
世界大賽洋基對上道奇，首戰在延長賽10局敲出再見滿貫砲，幫助道奇贏球的弗利曼（右）被主場球迷視為英雄。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年10月27日
世界大賽洋基對上道奇，首戰在延長賽10局敲出再見滿貫砲，幫助道奇贏球的弗利曼（右）被主場球迷視為英雄。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年10月27日
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