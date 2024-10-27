道奇Freeman驚天逆轉 轟出世界大賽首戰5年最佳收視

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）弗利曼（Freddie Freeman）昨天一記再見滿貫砲率道奇6比3挫洋基的戲劇性一役，在Fox、Fox Deportes、Univision和串流平均收視人數達1520萬，成5年來最吸睛的一場世界大賽賽事。

美聯社報導，這是2018年以來，世界大賽36場比賽中僅僅第4度觀看人數突破1500萬。

上一次觀賽人數突破1500萬的世界大賽比賽，要回溯到2019年系列賽關鍵第7戰，當時華盛頓國民以6比2擊敗休士頓太空人奪下隊史首座總冠軍，平均收視人口達2300萬。

根據市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）數據，昨晚的比賽收視高峰落在第10局至賽末，達1780萬。

這樣的收視數字，比德州遊騎兵和亞利桑那響尾蛇去年世界大賽首戰要增加了62%。遊騎兵當時加班打到11局以6比5勝出，但平均收視人數僅935萬，是有紀錄以來收視最差的系列賽首役。

昨天的比賽是自2017年洛杉磯道奇3比1擒太空人以來，收視最高的世界大賽G1，當時平均收視人數達到1533萬。昨天的比賽也是2017年G3的1568萬收視人次以來，Fox（福斯）週五收視人數最多的節目。

在洛杉磯，這場比賽收視率（Rating）達19.1，代表在比賽播出期間任一時段，平均有19.1%有電視的家庭收看。在紐約，收視率為13.2。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131027