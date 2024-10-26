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道奇Freeman經歷兒子罹重症、腳傷低潮 再見滿貫砲寫世界大賽紀錄

2024/10/26 15:53（10/27 09:08 更新）
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道奇一壘手弗利曼（前）25日成為世界大賽120年史上第一位敲出再見滿壘全壘打的球員。（共同社）
道奇一壘手弗利曼（前）25日成為世界大賽120年史上第一位敲出再見滿壘全壘打的球員。（共同社）
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（中央社台北26日電）美職洛杉磯道奇隊弗利曼以世界大賽史上第一支再見滿貫砲，為道奇拿下首勝。弗利曼今年球季先後歷經兒子重症離隊以及傷勢影響，例行賽成績也寫下8年來的低點，但這支滿貫砲打破了所有對他的質疑，也打下道奇爭冠的重大勝利。

弗利曼（Freddie Freeman）曾8度入選明星賽，並在2020年拿下國家聯盟的年度最有價值球員（MVP），他在2021年協助亞特蘭大勇士隊奪下世界大賽冠軍後，以一紙6年1億6200萬美元（約新台幣51億元）的合約轉戰道奇。

道奇隊今年季前簽下大谷翔平之後，弗利曼與大谷、貝茲（Mookie Betts）組成MVP3連星，成為道奇隊能再度打進世界大賽的關鍵。

弗利曼在今年例行賽出賽147場，繳出打擊率2成82、22支全壘打與0.854的攻擊指數，其中打擊率與攻擊指數都是2016年來的新低。尤其今年球季中，弗利曼的3歲兒子麥克斯（Max Freeman）因為罹患罕病，弗利曼因此離隊了一陣子，歸隊之後，隊友還穿上印有#Maxstrong的T恤歡迎他回來，讓一向有硬漢形象的弗利曼也流淚。

影片來源：MLB

此外，弗利曼在例行賽末段因為一次跑壘扭傷腳踝，季後賽能否出賽一度成謎。但弗利曼忍痛出賽，除了首輪對聖地牙哥教士隊的第4場未出賽外，都有出賽，國聯冠軍賽對紐約大都會首戰，還演出拖著腳傷忍痛衝回本壘得分，並在貝茲協助下一跛一跛的走回休息室，令人動容。

今天賽前，弗利曼在今年季後賽打擊率只有2成19，也沒有任何長打。但今天世界大賽首戰，弗利曼在1局下就先敲出3壘安打，延長賽的10局下，更用世界大賽史上首支再見滿貫砲為首役畫下句點，35歲的弗利曼用這發滿貫砲證明自己的油桶裡還有油，也將是道奇隊想拿下隊史第8座世界大賽冠軍的關鍵人物之一。（編輯：李亨山）1131026

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