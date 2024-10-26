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MLB世界大賽史上首支再見滿貫砲 道奇Freeman：5歲夢想成真[影]

2024/10/26 12:55（10/27 09:08 更新）
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洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（圖取自x.com/dodgers）
洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（圖取自x.com/dodgers）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）洛杉磯道奇一壘手弗利曼今天創造歷史，成為世界大賽120年史上第一位敲出再見滿壘全壘打的球員。他賽後表示：「這感覺就好像5歲跟哥哥在後院玩球，夢想的情境成真了。」

弗利曼（Freddie Freeman）今天在延長賽10局下敲出再見滿貫砲，幫助道奇以6比3逆轉擊敗紐約洋基，拿下世界大賽第1戰的勝利。道奇主場5萬多名球迷欣喜若狂，啤酒灑向空中慶祝。

弗利曼這支全壘打，不只幫助道奇在這場你來我往、互有領先的戰局中獲勝，他更成為世界大賽史上，敲出再見滿貫砲的第一人。

更令道奇球迷感動的是，弗利曼季後賽腳踝扭傷，帶傷比賽，在關鍵時刻建功。這個場景有如36年前，1988年的世界大賽，吉布生（Kirk Gibson）帶傷上陣，跛著腳走進打擊區，在世界大賽第1戰敲出再見全壘打，當年道奇奪冠。

賽後記者會上，弗利曼被問到，敲出全壘打之後在跑壘的時候，腦子在想什麼。他回答，腦子一片空白什麼都沒想，只想到5歲時，跟兩個哥哥在後院玩威浮球（Wiffle Ball），總是想像自己在打世界大賽，面對兩人出局滿壘的場景。

弗利曼說，當現實情況真的遇上，能夠敲出全壘打，幫助球隊取得1勝領先，這真是太棒了。他原本不知道自己是史上第一個在世界大賽敲出再見滿貫轟的球員，在記者提醒下，他回答：「真的嗎？太酷了。」

弗利曼表示，這幾個月過得滿辛苦的，孩子生病、他腳踝又受傷，今天真是最棒的結果。他已經35歲，在職棒界打滾15年，「我熱愛棒球這個歷史悠久的運動，能夠成為這項運動歷史的一部分，真的是非常特別的感覺」。（編輯：陳妍君）1131026

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MLB世界大賽首戰Freeman延長賽再見滿貫砲 道奇逆轉勝洋基[影]
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