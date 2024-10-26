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MLB世界大賽首戰Freeman延長賽再見滿貫砲 道奇逆轉勝洋基[影]

2024/10/26 11:42（10/27 09:08 更新）
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洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（圖取自x.com/MLB）
洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（圖取自x.com/MLB）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）洛杉磯道奇今天在延長賽10局靠著弗利曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，以6比3逆轉戰局，擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。

美國職棒大聯盟總冠軍賽「世界大賽」今天在道奇主場開打，雙方進行7戰4勝制的系列賽。雙方鏖戰3小時，9局結束以2比2進入延長賽。

洋基10局上先得1分，帶給道奇巨大壓力。道奇2比3落後，只剩3個出局就要落敗的情況下，後段棒次2名打者賴克斯（Gavin Lux）、艾德曼（Tommy Edman）分別靠著四壞、安打上壘。

一二壘有人，道奇1棒大谷翔平沒能當英雄建功，敲出界外飛球遭到接殺，形成2人出局。

洋基只差1人出局就能拿下勝利，故意保送2棒貝茲（Mookie Betts）之後，左投柯特斯（Nestor Cortes）在滿壘的情況下，對決左打弗利曼。

結果弗利曼第一球就出棒，咬中92英里的內角直球，一棒轟出右外野全壘打牆，道奇球場5萬2394名觀眾陷入瘋狂，球迷在看台上跳動、啤酒灑向空中慶祝，以勝利結束這場互有領先、戰局緊繃的世界大賽首戰。

道奇打線前4局受到洋基賽揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）封鎖，僅敲出1支安打。5局下道奇發動攻勢，打破0比0僵局，6棒赫南德茲（Enrique Hernandez）三壘安打之後，靠著高飛犧牲打攻下1分。

季後賽手感火燙的洋基強打史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下讓全場道奇球迷肅靜。0比1落後局面下，洋基2棒蘇鐸（Juan Soto）安打上壘，史丹頓敲出左外野特大號全壘打，戰局逆轉為2比1。

道奇頂著1比2落後，比賽尾聲再添分數，扳平戰局。大谷翔平8局下二壘安打，趁著洋基守備處理瑕疵，一口氣跑上三壘，貝茲敲出高飛犧牲打，送回大谷，雙方2比2平手進入延長賽。

洋基10局上在1人出局之後，齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出安打上壘。他接著發動盜壘攻勢，盜上二壘之後，又盜三壘，在隊友內野滾地球的護送下，回到本壘。

洋基在10局上取得3比2領先，但沒能守住10局下道奇的攻勢，距離勝利只差1人出局下，遭到再見滿貫砲逆轉。（編輯：唐佩君）1131026

▲8局下大谷翔平擊出右外野二壘安打

▲8局下貝茲敲高飛犧牲打把大谷翔平送回本壘

#弗利曼
#洋基
#道奇
#洛杉磯
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