ESPN：大谷翔平肩傷無礙 世界大賽第3戰會出賽
2024/10/28 04:27（10/28 09:00 更新）
（中央社紐約27日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天引述美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲說法報導，世界大賽第2戰受肩傷的超級巨星大谷翔平，第3戰將會出賽。
法新社報導，羅伯茲（Dave Roberts）致ESPN簡訊寫道：「他狀況很好，他明天會出賽。」
羅伯茲今天稍晚將在洋基球場（Yankee Stadium）對記者發表談話。道奇在世界大賽（World Series）對紐約洋基取得2比0領先優勢。系列賽第3戰移師紐約舉行。
世界大賽26日的第2戰道奇以4比2擊敗洋基，不過大谷於7局下滑壘受傷，外界擔心恐為系列賽增添變數。（譯者：何宏儒）1131028
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