馬祖高雄包機 交長：努力維持飛到114年元旦

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（中央社記者高華謙連江縣6日電）馬祖與高雄直飛班機睽違20年後今天復航，載客率約9成。立委陳雪生表示，希望原訂執行1個月的包機變成定期航班；交通部長陳世凱說，努力在明年元旦假期前，讓包機繼續飛。

馬祖南竿直飛高雄航班今天復航，由交通部觀光署補助新台幣100萬元，連江縣政府自籌約500萬元，並預定11月6日至27日每週三、五、日營運，共10個往返班次。不過如何營運下去卻成難題，地方也關注是否會「首航即斷航」。

連江縣交通旅遊局代理局長劉性謙告訴中央社記者，馬祖南竿至高雄航線距離達410公里，是最長的國內線，且馬祖南竿機場沒有加油設備，因此飛機出航時須載更多油以應付來回飛行，原本可以載70人的飛機需控制上限為50人。而今天來回班機分別有44人與47人乘坐，載客率約88%與94%，搭乘時間約70分鐘。

立法院交通委員會今天考察馬祖地區交通及觀光建設，包括交通部長陳世凱、國民黨立法委員陳雪生與連江縣長王忠銘等人出席座談會。

陳雪生強調，希望一定要朝固定航線走，1週1班也可以，加油問題也要解決。民進黨立委洪申翰馬祖辦公室主任李哲宇說，2年半前陳雪生主持過2場會議，當時就提到馬祖航空燃油設施問題，至今尚未解決，未來洪申翰團隊將持續為馬高航線固定航班努力。

交通部民航局長何淑萍說，在馬祖機場加油設施沒完成狀況下，飛機須降低載客數，導致此航線較難營利。不過馬祖南竿機場航班與運量已從過去10多萬人次成長到現在30多萬人次，民航局將邀集會議，請中油處理加油問題，也已向中油提議，以中油、馬祖油品公司與保險公司簽署三方合約來處理加油責任險問題，已請中油評估。

何淑萍表示，目前包機狀況看來大多透過觀光銷售，後續民航局會再看包機方式是否先固定時間，再來討論定期航線，因為航空公司也要考慮淡旺季運能問題，短期要看後續如何繼續推下去。

陳世凱表示，盡量努力在明年元旦假期前，讓包機繼續飛，希望中央與地方一起努力，至少一起維持到元旦，如果包機可以持續，就能看出市場需求。

陳世凱說，加油問題要努力解決，現在馬高航線遇到可能困難包括市場需求不足及成本問題，如果加油問題能解決，至少成本可以稍微降低一些。

陳世凱說，現在先與觀光署、縣府討論如何一起讓包機飛到元旦，目前這10班包機很多是旅行團，如果旅行團能一直持續下去也是好方向，如果一直有團客需求，包機可以一直做下去，至於固定航班，到元旦時會進行評估。

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劉性謙告訴中央社記者，感謝中油對馬祖油品的支持，但因中油在全國機場都有設加油設備與保險，唯獨馬祖沒有。這會導致飛馬祖航班的飛機都需加更多油以應付來回飛行，因此乘客數都要降載。

劉性謙說，一直以來都還沒有設置加油站的急迫需求，但馬高航線航程非常遠，希望中油能儘快設置加油設備及投保加油責任險，不僅能完善馬祖關鍵基礎設施，也能讓飛機滿載、使票價降至合理範圍，使馬祖旅遊市場更具競爭力。（編輯：李錫璋）1131106