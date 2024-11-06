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地方盼高雄馬祖包機轉定期航班 交通部：觀察成效

2024/11/6 20:30（11/6 20:41 更新）
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高雄往返馬祖南竿的包機6日正式開航，為20年來高雄與馬祖的空中交通首度重啟，至27日為止共有10個往返班次，地方政府也盼能轉為定期航班。（易遊網提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月6日
高雄往返馬祖南竿的包機6日正式開航，為20年來高雄與馬祖的空中交通首度重啟，至27日為止共有10個往返班次，地方政府也盼能轉為定期航班。（易遊網提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月6日
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）高雄往返馬祖（南竿）包機今天起到27日期間運行，總共10個往返班次。地方政府盼能轉為定期航班，交通部表示，已請民航局評估包機成效。

交通部長陳世凱今天隨立法院交通委員會赴馬祖交通及觀光建設，並參加華信航空AE7925高雄-馬祖包機開航慶祝儀式。

高雄-馬祖航線於9月26日開賣，由易飛旅遊獨家承包銷售，華信航空執飛，易飛旅遊統計，開賣3天銷售就突破9成。

易飛旅遊發布新聞稿，連江縣長王忠銘在開航儀式表示，睽違20年，高雄與馬祖的空中交通首次重啟，象徵著兩地情感與歸鄉之路的重新連結，馬祖不僅擁有獨特的戰地風光與文化，更以保存良好的自然生態著稱，秋冬的馬祖更是別有一番風味。希望藉由包機復航，帶動未來固定航班的開通，也讓南部鄉親回家的路更加順暢。

交通部發布新聞稿，連江縣政府提出高雄-馬祖包機轉為定期航班，並請中油於南北竿設置航空加油營運站點及相關設施等訴求。

陳世凱要求民航局、觀光署持續觀察包機成效，結合公、私部門妥為規劃包裝旅客遊程，吸引旅客前往，促使觀光業者與民航業者共同合作，逐步開發市場並永續經營，並邀集縣府、中油公司，就航空加油設施需求予以協處。（編輯：陳政偉）1131106

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