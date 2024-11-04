桃機北跑道5日起歲修 估不影響航班起降

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（中央社記者余曉涵、吳睿騏台北4日電）桃園機場北跑道原本預計3日起歲修，但受到颱風康芮影響延期到5日啟動。桃機今天指出，11月25日前的單數日凌晨例行關閉時段進行北跑道歲修作業，預計不影響航班起降。

桃園機場公司今天發布新聞稿表示，為確保機場營運正常與施工順利，多次邀集相關單位召開施工前準備事項確認會議，並提醒航空公司注意飛航指南資訊更新，妥為規劃飛航計畫，已發布飛航公告（NOTAM）、公告官網及媒體新聞稿宣導。

交通部長陳世凱指示，務必落實與民航局、飛航服務總臺、 航空公司代表聯席會、航空公司及地勤業者等各面向溝通協調，交通部常務次長林國顯今天也至桃園機場視察，指示切勿為了效率而忽視安全，須確實執行人員及機具清查等各項作業，確保工安與飛安。

桃機說，北跑道歲修施工方案於年度航班量較低的11月進行，利用北跑道凌晨0時30分至6時30分間的例行關閉時間進場刨鋪與回填，每日工作完成後即開放恢復營運。

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桃機預計以11個工作日完成跑道著陸區（Touch Down Zone）與鄰接快速出口滑行道（Rapid Exit Taxiway）等4大區域刨鋪。施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業。

桃機說，10月底啟用的冬季班表，統計每日凌晨0時至7時前，每小時表定起降航班均低於30架次，另施工日前均須最後確認天候良好方得以施工，故以單跑道運作評估，尚符合正常航班維持運作，若有任何突發狀況，如南跑道因故須暫時關閉時，將立即暫停北跑道施工並迅速恢復以投入營運。（編輯：陳清芳）1131104