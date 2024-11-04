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國際訪台旅客數 陳世凱：年底有機會逾800萬人次

2024/11/4 11:31
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（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部長陳世凱今天說，今年國際訪台旅客數仍維持1000萬人次，現已超過620萬人次，年底有把握可達750萬人次，有機會超過800萬人次，將有多種宣傳方案爭取國際旅客訪台。

陳世凱上午在立法院交通委員會接受媒體聯訪表示，前線還在努力，如果今年達標，2025年目標一定希望比今年多，將設定為1200萬人次；如果沒達到，2025年就繼續往1000萬人次目標努力。

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他說，第4季主要努力爭取多元客源，包含歐洲、美國，也包括鄰近亞洲國家。過去台灣觀光偏重鄰近國家，現在策略上希望爭取多元國家訪台觀光。

持續擴大加碼補助花蓮縣旅遊部分，陳世凱表示，目前住房率大概都可達3成到4成，而持續加碼是由於今年遇到好幾次颱風，對花蓮與台東縣有很大影響，希望旅客可停留多一點時間；如果花蓮住房率可拉到4成到5成以上，2025年就可較不擔心。（編輯：李明宗）1131104

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