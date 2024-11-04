花蓮自由行補助加碼 最高可拿5000元

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（中央社記者余曉涵台北4日電）為吸引更多旅客到花蓮縣自由行，交通部觀光署今天再加碼，除補助日期從11月30日延到12月20日，7日起入住每月最高可拿新台幣2500元補助，如果跨月旅遊，最高可拿5000元補助。

立法院交通委員會上午邀交通部長陳世凱等專題報告「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」，根據交通部提出書面報告，花蓮觀光補助推3.0+措施，從11月7日到12月20日，按月提供補助第1晚1000元，第2晚1500元住宿折抵。

如果以旅客11月29日到12月2日前往花蓮旅遊為例，可領11月及12月各2500元補助。

觀光署說，花蓮觀光住宿補助經費約8.15億元，目前已使用超過一半。

團體旅客方面，根據交通部書面報告，10月起放寬天數申請門檻，從原本7天6夜以上行程調降為5天4夜以上，住宿花蓮或台東縣外國團客，4人以上每團獎助提高到5萬元。

另外，觀光署今年首度攜手縣市政府推動台灣觀光100亮點，從今年11月起到2025年10月，每縣市每月展開主題活動，共6大行銷活動。（編輯：李明宗）1131104