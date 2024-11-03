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花蓮森林育樂場域11/6恢復開園 自然步道仍封閉

2024/11/3 18:32
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）颱風康芮過後，林保署花蓮分署轄管各森林育樂場域6日恢復開園，但各條自然步道，因聯外道路中斷、路面遭大雨沖蝕及倒伏樹木等災情，持續封閉至環境整備完成後再公告開放。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，所轄森林育樂場域於颱風過後，立即進行園區災害勘查及環境整備工作，包括池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區（僅遊客中心）及林田山林業文化園區將於11月6日恢復營運，自然步道因災情較嚴重，持續封閉。

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富源國家森林遊樂區因溪水暴漲，導致吊橋與步道災損嚴重，開園時間將視災害搶修工作狀況滾動式調整。

轄內各自然步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段等因聯外道路中斷、路面遭大雨沖蝕及倒伏樹木眾多等災情，持續封閉至環境整備完成後，再另行公布開放時間。（編輯：李錫璋）1131103

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