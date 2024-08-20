天候不佳及風切影響 桃機多架航班轉降

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（中央社記者余曉涵台北20日電）桃園機場今天指出，受到天候及風切影響，入境航班無法穩定降落，致JX801、MM927、MU5001進場航機重飛，且有多架次航班考量油料狀況轉降。

受對流發展旺盛影響，今天新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，也影響桃園機場航班。

桃機今天發布聲明表示，因受天候及風切影響，桃園機場入境航班無法穩定降落，致JX801、MM927、MU5001進場航機重飛，且有多架次航班考量油料狀況可能轉降。

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桃機指出，截至晚間6時為止，計有MU5001轉降台中、UO114、MM927、FD231、IT239、TG634、BR392轉降高雄、NZ77、MM27轉降沖繩。

桃機表示，由於後續仍有多架次航班可能受影響，機場公司已同步通知CIQS包括海關(C u s t o m s)、證照查驗(I m m i g r a t i o n)、檢疫(Q u a r a n t i n e)、安全檢查(S e c u r i t y)等相關服務單位，注意旅客通關及離場交通，請旅客留意航班異動及行李資訊，相關航班資料請洽詢航空公司，或參考桃園機場異動航班資訊網頁。（編輯：李亨山）1130820