最低工資調升 前9月經常性薪資差距2.79倍創5年最低

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天首度發布全體受僱員工經常性薪資分布，將全體受僱員工薪資由低至高排序，薪資最高的第9十分位數、為新台幣7萬6728元，最低的第1十分位數為2萬7470元，兩者相除後的比值為2.79，創下近5年最低，顯示薪資差距縮小。

主計總處官員直言，政府持續調升最低工資，薪資差距往好的方向走。

主計總處今天發布薪資統計，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬6364元，較去年同期成長2.72%，總薪資平均數也成長4.11%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.45%，實質總薪資平均數年增1.80%。

至於經常性薪資中位數為3萬7195元，年增3.29%；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增1%。

主計總處自113年7月（資料時間）起，運用勞工保險檔、勞退月提繳工資檔、全民健康保險檔等按月扣（提）繳薪資大數據，按月編布經常性薪資中位數，並追溯至109年1月；同時，自113年9月起，按季編列經常性薪資分布統計，並追溯至109年第1季。

主計總處首度公布全體受僱員工經常性薪資分布，以今年1至9月資料，將全體受僱員工薪資由低至高排序後，再均分為10組，可看出民眾薪資分布情況，結果顯示，薪資差距（D9/D1）持續縮小。

觀察今年1至9月工業及服務業受僱員工經常性薪資第1十分位數為2萬7470元，年增4.05%；第9十分位數為7萬6728元，年增2.75%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，國內領最低工資的人數眾多，近幾年的D1都正好是最低工資；由於政府持續調升最低工資，D1有較顯著的增幅。

相較之下，今年前9月的D9為7萬6728元，並不算非常高薪，從經常性薪資分布可以看出，曲線的右尾持續延伸，愈往右延、薪資愈高，人數也愈少。

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國人經常性薪資差距倍數縮小，譚文玲分析，D1增速比D9還快，使得倍數縮小，原因應與政府調升最低工資的政策持續，使得D1穩定成長，D9族群的薪水主要靠市場機制決定，成長相對沒那麼快速，整體來看，薪資差距倍數縮小，有政策也有廠商調薪的因素，顯示薪資正往好的方現走。

另外，媒體關注與製造業景氣相關的加班工時表現，譚文玲指出，9月製造業加班工時仍達16.1小時，前9月製造業加班工時則為15.9小時，後者創近10年同期最高水準，雖然受僱人數還是月減，但從加班工時處在偏高水位，顯示製造業景氣還是很不錯。（編輯：潘羿菁）1131111