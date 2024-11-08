財部估11月出口連13紅 川普政策成台灣外銷最大變數

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，台積電法說會釋出「AI需求是真的」正面訊息，台灣外銷動能進一步獲得有力保證，預期11月出口將連13紅，全年出口規模有望創次高；不過川普將於明年重新入主白宮，美國優先的貿易保護主義，以及美中經貿科技對抗延續，將成為台灣出口最大不確定性因素。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，10月出口金額413億美元、創歷年同月新高，年增8.4%、連續12個月正成長；累計前10月出口3904.2億美元、為歷年同期次高水準，年增10%。

財政部統計處長蔡美娜指出，隨供應鏈庫存逐漸去化，全球經濟基本面改善，加上人工智慧（AI）商機暢旺，使今年前10個月台灣出口持續處於上升週期，但因夾雜急單、缺料，以及比較基期有高有低點影響，導致單月出口年增率忽大忽小。

展望後市，蔡美娜說，台積電在近期法說會明確表示，「AI需求是真的，且剛開始」，同時也看好先進製程的強勁需求，可支撐其第4季業績，這也意味台灣外銷動能進一步得到有利保證。

蔡美娜指出，按照季節性走勢推估，11月出口規模會落在393億到408億美元，年增率介於5%到9%之間，將寫連13紅，且不管是11月或12月，看來不至於有太多戲劇性變化，預期全年出口、進口值會雙創歷年次高；她也認為，先前主計總處預估今年全年出口將年增8.7%，「達成機率相當高」。

至於美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，明年重新入主白宮，蔡美娜表示，川普將迎來全面執政，確實比較容易落實競選時期主張，假設美國真的加徵關稅，他國也不會任憑挨打，恐演變成傷人7分、損己3分的「七傷拳」，因此最終政策強度如何、是否有更精細的設計，尚須觀察。

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她指出，川普前一任期已對中國展開一波波關稅戰，由此經驗觀察到3個現象，首先，相關廠商會提前因應備貨，再者，台灣、越南等國受惠轉單效應，第3，全球供應鏈重組促使很多台商回流台灣，即便如此，歷史不見得會重演，所以仍無法肯定台灣未來能再次在貿易對峙中獲得好處。

此外，蔡美娜也直言，貿易戰恐影響國際經濟成長動能與投資、消費意願，川普展開新任期後，須關注具有強烈美國優先意識，預期未來4年全球貿易保護主義，以及美中經貿、科技對抗延續，會成為全球經濟成長以及台灣外貿表現的最大不確定性因素。（編輯：潘羿菁）1131108