前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布10月出口413億美元，年增8.4%、連續12紅，帶動前10月出口3904.2億美元，創歷年同期次高；其中，受惠AI商機，資通與視聽產品前10月外銷1103億美元，除已提前刷新全年紀錄，更首跨1000億美元大關。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，10月出口金額413億美元、創歷年同月新高，年增8.4%；進口金額344.3億美元、年增6.5%。出、進口互抵後，10月出超68.7億美元。

累計前10月出口3904.2億美元、年增10%，進口3239.7億美元、年增9.8%，皆為歷年同期次高水準。

財政部統計處長蔡美娜指出，10月出口可說是「偏強」格局， 主要有4大有利因素，首先，到目前為止，全球經濟維持穩定成長；第2，人工智慧（AI）以及高效能運算等新興運用需求仍強勁；第3，科技新品鋪貨效應；第4，時序開始進入傳統外銷旺季。

觀察11項主要出口貨品，蔡美娜表示，10月呈現「6升5降」，當中仍以資通與視聽產品表現「獨占鰲頭」，單月出口115.3億美元、年增28%，主要受惠於新品上市效應與科技創新應用需求，驅動資通產品外銷在今年前8月就提前刷新歷年全年紀錄，前10月出口值達1103億美元、首度跨越1000億美元的大關，年增72.6%、寫歷年同期最強表現。

電子零組件10月出口166億美元、年增6.1%，蔡美娜分析，雖然半導體成熟製程需求仍偏弱，且有產能過剩問題，但高效能運算、AI商機火熱，帶動對高階製程的強勁拉貨，挹注電子零組件外銷連續3個月走揚。

值得注意的是，蔡美娜提及，受出口旺季來臨的備料需求，加上全球AI供應鏈分工，推升電子零組件10月進口達101.8億美元，創歷年單月最高水準。

傳產貨品方面，蔡美娜說，整體表現雖不盡如人意，不過，除礦產品隨著國際原油行情走軟，10月出口年減幅擴大到27.8%以外，其他貨品的表現多少都有改善。

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蔡美娜表示，塑橡膠及其製品、化學品受過剩產能、需求無力，以及對中國市場依賴度較高等影響，因此出口持續下降，但10月減幅已分別收斂至6.6%、5.3%。

機械方面，蔡美娜指出，雖中國與香港以及日本需求偏弱，但來自於美國、東協對於生產半導體設備的訂單有所增加，10月出口年成長1.5%；基本金屬及其製品外銷10月也呈年增6.2%。（編輯：楊凱翔）1131108

（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）