台經院估明年經濟成長3.15% 川普入主白宮景氣添變數

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）台經院今天公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至4.03%，估2025年成長3.15%。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，雖然明年成長放緩，復甦將更為全面且均衡，不過川普重返白宮，可能推出較極端政策，進而影響台灣貿易表現，成為重要不確定性。

台經院今天舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，並發布最新預測。由於內需穩定、外貿逐步回升，經濟維持擴張，上修2024年經濟成長率至4.03%，優於7月預測值3.85%。

展望2025年，隨著全球貿易持續擴張，有助於國內輸出和民間投資表現，且民間消費成長動能穩定，預期2025年台灣經濟成長率為3.15%，整體表現「內穩外溫」。

孫明德指出，前幾年台灣經濟靠內需支撐，今年則因人工智慧（AI）暢旺帶動出口，但傳產依舊疲弱。好消息是，今年第3季起，投資明顯增溫，意味廠商嗅到未來商機開始布局，可以預期明年經濟成長將更全面且平均，出口雖因AI、半導體基期墊高，不容易再有大幅成長，但傳產將補充不足，2025年出口不再單靠AI獨撐大樑，傳產也跟上，且投資、消費均穩建。

物價方面，台經院表示，台灣通膨維持緩步回降趨勢，但氣候變遷、缺工問題、地緣政治風險等不確定因素仍在，加上公用事業費率調漲，使得通膨降溫速度有限，預測2025年CPI成長率為1.87%。

雖然台灣明年經濟成長率持續站穩3%之上，美國總統大選確定由川普當選，其強勢且極端的作風，被視為牽動全球政經局勢的重大不確定性。

台經院表示，展望2025年，全球經濟面臨諸多挑戰，其中又以美國新任總統政策、各國央行不同步的貨幣政策、中國不動產市場前景，以及地緣政治衝突如俄烏及中東戰爭等最關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價，影響台灣內需及消費。

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台經院指出，2024年美國總統大選結果揭曉，川普重返白宮，他可能推行與民主黨大相徑庭的政策，如降低企業稅、將貿易對手的關稅提高至20%、對中國關稅提升至60%、廢除抗通膨法案和綠能補貼、重啟石化產業、更加支持以色列，並要求盟友增加軍費，甚至可能考慮退出北約。這些政策在稅制、綠能、外交和國防上帶來顯著變化，進而影響台灣的整體貿易。

台經院院長張建一認為，川普2.0團隊跟1.0不同，而且川普有了4年執政經驗，未來4年可能不需要像過去這麼依賴團隊，在國會也有多數優勢，如果真的發動貿易戰，台灣必須提前因應，預作準備。（編輯：林淑媛）1131107