郭智輝：台積電2奈米會赴美生產 最關鍵技術仍留台灣

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（中央社記者劉千綾台北7日電）美國共和黨總統候選人川普將入主白宮，經濟部長郭智輝表示，美國政府對台積電的支持不會改變，至於台積電2奈米是否提前赴美生產，仍須視台積電決策和客戶需求而定。他認為，台積電2奈米未來會在美國生產，但最先進和關鍵技術仍會留在台灣。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會進行報告並備質詢，朝野立委關切美國大選對台灣產業、台積電產線的影響。

郭智輝表示，川普主張美國優先的單邊主義，將影響全球的自由貿易，若是對中國進口產品提高關稅，對在中國的台商影響比較大。面對市場上的改變，政府會針對出口產業強化競爭力，未來也會透過境外關內政策，協助台廠海外生產，幫助供應鏈廠商與美國討論更優惠的投資條件，朝雙贏方向努力。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，川普上任後，未來台積電是否會將更多先進製程移到美國，影響台灣本土人才和就業機會。

郭智輝表示，川普曾宣稱台灣偷走美國半導體的工作機會，應該是誤解。事實上，也有許多專家學者討論相關議題，台美在半導體供應鏈是互補的，若是沒有台積電，美國大型科技業者也無法取得具有價格競爭力的先進半導體晶片。

郭智輝受訪說明，台積電2奈米是否提早到美國生產，還是要看台積電決定，他無法替台積電宣布。

不過他認為，台積電2奈米有天一定會到美國生產，相信台積電會經過評估、與美國溝通，半導體產業以客戶需求為導向，最先進和關鍵技術仍會留在台灣，台灣也有保護科技產業技術的相關法規。

此外，民進黨立委林岱樺質詢時關切，川普再度入主白宮，美國製造勢必成為趨勢，台積電等半導體大廠赴美投資，但川普競選期間曾提出台灣應該交保護費，台積電建廠所獲的補貼是否受影響。

郭智輝表示，台積電赴美設廠，將為美國帶來數以萬計的工作機會，美國政府對台積電的支持應該不會改變。（編輯：林家嫻）1131107