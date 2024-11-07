雲豹澄清無炒股 郭智輝：怎麼判斷有無大家都可評論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北7日電）經濟部長郭智輝昨天在立院點名雲豹能源炒股票，雲豹能源隨後發布聲明澄清。郭智輝今天受訪表示，6月雲豹在媒體上公布訊息後，股票漲了一倍，有相關報導可證明，「到底怎麼判斷（有無炒股），大家都可以了解，大家都可以評論。」

日前經濟部提出菲律賓買綠電計畫，國民黨立委張嘉郡昨天在立法院質疑是否與雲豹能源有關，郭智輝回應表示，「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的話」，雲豹能源隨後於當天下午發布聲明澄清絕無炒股情事，主管機管金管會可詳察，對於炒股的說法感到沉痛與遺憾。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會受訪表示，自6月21日公布訊息，雲豹股票漲了一倍，報紙也有相關報導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於雲豹澄清沒有炒股情事，郭智輝回應，有相關報導證明，「到底怎麼判斷（有無炒股），大家都可以了解，大家都可以評論。」

根據媒體6月刊登相關報導內容指出，雲豹能源發言人張建偉受訪表示，計畫在台加碼增設超級電腦運算中心和研發中心的輝達（NVIDIA），近期已接觸國內前3大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，由於數量非常大，業者都在思考要如何配合。（編輯：林淑媛）1131107