全球供應鏈重組 台灣10月對墨西哥出口電子資通大增4倍

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，在全球供應鏈重組與AI商機下，10月對美國出口86.5億美元、為歷年同月最佳，年增20.5%、連15紅，此外，台灣對墨西哥出口年成長達2.1倍，增幅居各出口地區之冠，其中資通、電子零組件外銷均大增約4倍。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，10月出口金額413億美元、創歷年同月新高，年增8.4%、連續12個月正成長；累計前10月出口3904.2億美元、為歷年同期次高水準，年增10%。

觀察5大市場情況，財政部統計處長蔡美娜表示，台灣10月對東協出口76.8億美元、創歷年單月次高，年增13.1%，受惠供應鏈移轉以及AI商機，資通與視聽產品外銷大增67.2%、電子零組件成長17.3%。

台灣10月對美國出口86.5億美元、為歷年同月最佳，年增20.5%，其中資通與視聽產品年增16.6%、電子零組件大增1.3倍；蔡美娜分析，反映AI商機浪潮、全球供應鏈重組，以及美國製造業回流等重要趨勢，帶動台灣對美外銷一路長紅，到目前已是連續15個月正成長。

10月台灣對歐洲出口32.3億美元、年增2.1%；對中國與香港出口138.7億美元、年減2.1%；對日本出口20.5億美元、年減15.7%，其中電子零組件衰退26.5%，蔡美娜指出，研判可能與中國汽車出口快速崛起，威脅日本外銷競爭力，連帶拖累日本對台灣車用晶片的需求有關。

除5大市場，蔡美娜指出，10月最大亮點是墨西哥，台灣10月對墨國出口金額13.5億美元，年增2.1倍，增幅居各地區之冠，可說是異軍突起，主因墨西哥地理位置等優勢，成為全球供應鏈重組下，布局北美市場的重要據點，也拉抬對台灣資通與視聽產品、電子零組件的需求，這2項貨品10月外銷墨國年增率各約在4倍左右。

此外，蔡美娜表示，累計前10月台灣對美國、東協出口值均創歷年同期新高，各年增55%、14.2%，對日本、歐洲、中港則分別年減18.2%、8.5%、2.6%。

同時，從前10月市場結構可發現台灣貿易版圖的變化，蔡美娜指出，台灣對美國出口占總出口比重為23.8%，對中港則降至31.5%，分別為近25年、23年同期最高、最低水準。（編輯：潘羿菁）1131108