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外資賣超486.56億元 調節金融股居多

2024/12/20 17:18
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（中央社記者張建中台北20日電）台股今天下挫422點，摜破月線、季線和半年線支撐，收在22510.25點，成交值新台幣4675.49億元。外資賣超486.56億元，賣超前10名中以金融股居多。

新光投信董事長劉坤錫表示，人工智慧（AI）前景看俏，依然是市場主流；不過，AI概念股走勢分歧，上檔空間有限。

劉坤錫分析指出，投資人觀望美國總統當選人川普未來重掌政權的政策影響，追價意願薄弱，大盤推升力道疲軟，類股輪動快速，盤面強勢族群上漲並無延續性，指數可能維持盤整走勢。

外資及陸資今天賣超486.56億元，投信買超3.33億元，自營商賣超67.26億元；三大法人合計賣超550.49億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超陽明最多，達5萬3493張。元大台灣50等ETF今天盤後啟動換股，陽明新納入元大台灣50成分股，今天不畏外資賣超，股價收在79.7元，上漲1.92%。

外資賣超前10名中以金融股居多，有華南金、上海商銀、凱基金和台新金；其餘賣超前10名還有群創、長榮航、台積電、國泰永續高股息和東元。

外資買超前10名有遠東新、華新、友訊、兆豐金、亞泥、元大金、潤泰全、京城銀、亞光和寶成。（編輯：張良知）1131220

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劉坤錫
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