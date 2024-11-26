川普關稅說引發賣壓 台股下跌269點收22678點

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）美國總統當選人川普在社群媒體發文，揚言上任後要對加拿大、墨西哥和中國進口商品加徵關稅，引發股市賣壓。台股今天在台積電走弱回測千元關卡下，終場下跌269.61點，收在22678.76點，成交值新台幣3092.61億元。

權值股台積電今天終場下跌20元或1.94%，收在1010元；鴻海下跌8元或3.8%，收202.5元；聯發科終場以平盤1280元作收。

高價股今天賣壓重，包括力旺、緯穎、創意等千金股，今收盤股價跌幅都超過3%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前點名3種機器人有望大規模量產，帶動台股機器人概念股今天逆勢走揚。機器人3D視覺技術供應商所羅門終場上漲2.96%、羅昇上揚3.07%。

航空股今天逆勢抗跌，台灣虎航上漲3.3元或4.4%，終場收在78.3元；長榮航上漲1.05元或2.62%，收41.2元；華航、星宇航空也都收在平盤之上。

川普透過社群媒體發文，批評墨西哥及加拿大對於解決毒品及非法移民問題放任不作為，揚言明年1月20日上任第1天就會簽署行政命令，對加拿大、墨西哥兩國進口產品加徵25%關稅；另外也將對所有中國進口至美國的產品加徵10%關稅。川普關稅說一出，立即引發國際股市賣壓。

新光投信董事長劉坤錫分析，美國總統當選人川普明年1月即將重返白宮，根據過去經驗，川普作風善變，不可預測性高；但換個角度看，川普畢竟是生意人，投資人對於股市後勢也不用過度悲觀，建議可採區間操作方式。（編輯：張良知）1131126