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川普要求歐盟增購油氣來降低貿易逆差 否則關稅伺候

2024/12/20 20:28（12/20 21:04 更新）
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美國總統當選人川普。（路透社）
美國總統當選人川普。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天揚言，歐洲聯盟若不藉由向美國採購原油和天然氣，來降低華府與歐盟之間的「鉅額」貿易逆差，他將祭出關稅伺候。

川普今天清晨在他的社群網站真實社群（Truth Social）發文表示：「我告訴歐洲聯盟，他們必須向我們採購大量的石油和天然氣，以消弭美國與歐盟之間的鉅額貿易逆差。」

「否則，就是毫無保留地關稅伺候。」

根據美國數據，2022年美國從歐盟進口商品總額達5533億美元，美國出口到歐盟的金額則是3508億美元，當年美國對歐盟的貿易逆差達2025億美元。

明年1月將上任的川普已揚言對加拿大、墨西哥和中國等貿易夥伴施加額外關稅，此舉恐對全球經濟帶來衝擊。

川普指控加拿大和墨西哥讓美國充斥非法毒品和無證移民，他宣布將對這兩國祭出25%進口關稅，同時誓言對中國課徵至少10%關稅。

加拿大、墨西哥和中國是美國3大貿易夥伴。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1131220

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