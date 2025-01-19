川普上任 台灣產業界：區域製造不會改變須跨足歐美

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美國總統當選人川普將在20日展開第2個總統任期，是否加徵關稅以及再重組供應鏈，台灣產業界高度關注。鴻海董事長劉揚偉指出，區域製造大趨勢不會改變，和大董事長沈國榮認為，川普勝選功臣馬斯克有機會聽見台灣局勢並非危險的看法。

機械和工具機業者分析，川普新政可能對機械業有間接影響，對工具機是利多，因為台灣是美國重要的供應鏈夥伴，美國很快將成為台灣工具機出口最大市場。

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，今年全球將面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化時刻，可預見企業要接受全球區域化布局的挑戰。

劉揚偉認為，從資通訊、汽車產業來看，區域製造的大趨勢將不會改變，以往台灣產業以亞洲為主要區域，未來全球化布局下，必須跨足歐美。

和大（1536）董事長沈國榮指出，川普的關稅政策，不排除美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）參與其中，川普上任後相關新政動向，和大集團持續觀察，「邊看邊走」。

外界認為馬斯克是川普此次美國總統大選勝選的重要功臣，但馬斯克認為台灣和中國之間有潛在衝突，馬斯克希望在爆發前轉移供應鏈。

外媒去年11月報導，馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）基於地緣政治風險考量，要求台灣供應商將產線移往海外，已導致一些業者遷移部分供應鏈。

產業人士指出，供應鏈廠商傳出特斯拉（Tesla）正規劃電動車鍛造件和鋼料，逐步從台灣轉由韓國或越南廠商提供。

沈國榮分析，川普勝選後，馬斯克已進入川普團隊核心，而不少川普核心幕僚和施政團隊，秉持反中及抗中的立場，馬斯克應該會聽到「另一種聲音」，認為台灣局勢並沒有那麼危險的看法。

對於川普可能加徵關稅政策，台灣機械工業同業公會認為，川普新政正逐漸影響國際政經情勢，未來美國高關稅與美國製造優先，將挑戰台灣商品出口。

機械公會分析，台灣機械產品雖不會受到川普新政直接影響，但間接影響仍無法避免，影響程度有待觀察。

三鋒機器工業董事長林松益認為，美國若增加關稅，對台灣工具機產業反而是利多，因為美國若對中國加徵關稅，中國工具機廠商沒有利基，而美國對台灣友善，台灣機械出口至美國持續成長，很快將成為台灣工具機出口最大市場。

哈伯精密董事長許文憲指出，川普加徵關稅對台灣影響不大，因為美國工具機製造多數已外移，台灣是美國重要的供應鏈夥伴，雙邊可在製造業回流美國方面密切合作。

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百德機械（4563）總經理謝天昕分析，川普若提高關稅，加上地緣政治變數，可能加速台灣工具機業者在全球布局。

他指出，目前美國人力還不足以支撐製造業回流美國政策，產業自動化和智慧化是未來趨勢，若美國針對台灣增加關稅，考驗台灣政府的智慧。（編輯：林淑媛）1140119